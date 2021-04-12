Нужна помощь: Тасю Кубасову спасет операция

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Сегодня мы рассказываем о девятилетней Тасе Кубасовой из рабочего поселка имени Калинина в Нижегородской области.

У девочки тяжелое генетическое заболевание – несовершенный остеогенез. Таких детей называют хрустальными – кости у них настолько хрупкие, что ломаются даже от неосторожного движения. Тася уже перенесла две операции, бедра ей укрепили штифтами, один после очередного перелома пришлось заменить. Теперь и другой штифт сместился и травмирует ногу. Его также нужно заменить, причем срочно. Но такая операция стоит больших денег, которых семье Таси без помощи не собрать.

Из письма Елены Кубасовой, мамы Таси: "У нас в семье трое детей. Старший сын и младшая дочь здоровы, а Тася родилась со сломанным бедром. Позже выяснилось, что перелом был внутриутробным и не единственным. Мы живем в сельской местности, и наши доктора не знали, что делать. Тогда я вместе с мужем начала искать в интернете информацию и нашла клинику Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва), где помогают детям с повышенной ломкостью костей, и мы поехали туда. После обследования врачи сказали, что наша Тася – "хрустальный" ребенок, у нее тяжелая форма несовершенного остеогенеза. Костям не хватает коллагена, они делаются пористыми и ломкими. Болезнь неизлечима, но можно укрепить кости специальным лекарством – памидронатом. Благодаря рано начатому лечению Тася встала на ноги. В семь лет бедра дочки укрепили штифтами, и она пошла в школу. А летом прошлого года Тася пожаловалась на боль в левом бедре – перелом. На этот раз штифт удержал кость, но погнулся. Пришлось делать операцию, менять старый штифт на новый. Тогда же сделали снимки правого бедра, там тоже были проблемы: штифт сместился и свою функцию уже не выполняет. Его тоже нужно срочно заменить. Все эти годы лечение и операции нам помогает оплачивать Русфонд, огромное спасибо! Я на инвалидности, в семье работает только муж, зарплата небольшая. Не оставляйте нас!"

Для спасения Таси Кубасовой не хватает 436 739 руб.

Педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Алена Гаврина: "Тася наблюдается в нашей клинике уже восемь лет, получает медикаментозное лечение бисфосфонатами. Это дает хороший результат, девочка ходит, очно посещает школу. Ее бедренные кости укреплены телескопическими штифтами. Но в прошлом году случился перелом левого бедра, штифт погнулся, его пришлось заменить. А в правом бедре он сместился, уперся в мягкие ткани, причиняет боль. Его тоже нужно заменить".

Стоимость операции 1 769 600 руб.

962 484 руб. внес жертвователь, пожелавший остаться неназванным

150 000 руб. внесла компания LVMH Perfumes & Cosmetics (Seldico Russia)

7256 руб. собрали телезрители ГТРК "Нижний Новгород"

213 121 руб. собрали читатели nnmama.ru и rusfond.ru

Не хватает 436 739 руб.

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