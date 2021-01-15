Вратарь "Спартака" побывал в гостях у Ван Дамма

Спартаковский вратарь Александр Селихов побывал на вилле у знаменитого актера Жана-Клода Ван Дамма. Это произошло несколько лет назад во время отпуска в Таиланде.

Александр Селихов, игравший за пермский "Амкар", и его одноклубник Роланд Гиголаев проводили отпуск в Таиланде. Футболисты увидели в ночном клубе Ван Дамма и захотели с ним сфотографироваться. Охрана не подпустила Селихова и Гиголаева, но актер разрешил им сделать фотографии.

Русская спутница голливудской звезды сообщила Александру и Роланду, что они понравились Жану-Клоду, тот пригласил на свою виллу. Футболисты пробыли в гостях у Ван Дамма около часа, рассказал Селихов .в интервью на YouTube-канале oSporte TV.