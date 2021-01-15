Маргарита Грачева вступилась за жертву домашнего насилия

Сегодня в эфире канала "Россия 1" – премьера нового ток-шоу "Близкие люди" – программы, призванной помочь тем, кто волею судеб оказался в сложной жизненной ситуации. Ведущий Леонид Закошанский признался: он не раз становился свидетелем того, как люди приходили в телевизионную студию, чтобы поделиться самым сокровенным. А его коллега Маргарита Грачева напомнила, что сама пережила ужасную трагедию: бывший муж вывез ее в лес и отрубил кисти обеих рук. Теперь она хочет собственным примером доказать – даже после такого можно не просто жить дальше, но и обрести свое счастье. Она решительно настроена поддержать таких же, как она, жертв домашнего насилия в поисках выхода из любой, даже самой страшной ситуации.

Главная героиня первого выпуска Вера Тимохина пришла, чтобы поделиться своей бедой: бывший муж выкрал у нее ребенка. Теперь девушка всерьез боится за свою жизнь и безопасность своего малыша.

Еще шесть лет назад Веру и Владимира можно было назвать счастливой семейной парой. Он стал для нее первой большой любовью, она подарила ему сына. Но два года назад они официально развелись, вот только Владимир никак не может с этим смириться. Чтобы вернуть жену, Владимир использует сына. Он уже несколько раз похищал и прятал Вадима, хотя место жительства мальчика определено с Верой. Вот и последний раз он заявил, что ребенка она больше никогда не увидит. Вера не понимает, что делать дальше. Неужели нужно идти на самые радикальные меры, или все же есть надежда, что бывший муж образумится?

Ведущие программы решили обратиться к студии с этим вопросом. В результате мнения зрителей разделились: вариант "Муж одумается" выбрали 46,9% присутствующих, а 53,1% все же рекомендуют Вере поскорее бежать от тирана.

Сама Вера со слезами на глазах призналась, что первый раз обратилась в суд, когда Владимир похитил сына, лишив ее возможности общаться с ним на долгие четыре месяца. По ее словам, этот человек всегда отличался жестокостью по отношению к ней.

"Избивал, постоянное моральное насилие. Ты живешь с человеком и не имеешь права на свою жизнь. Он избивал, когда я собиралась от него уйти. Были попытки уехать в другой город, но он находил меня везде", – говорит хрупкая девушка.

Владимир тоже вышел на связь со студией и рассказал свою версию событий. Он заявил: "Я ее воспитал, содержал, учил, как зарабатывать деньги". Бывший муж ясно дал понять: отпускать Веру он не собирается и готов пойти на все, чтобы только она была рядом.

Психолог Александра Копецкая убеждена, что речи о психических отклонениях здесь не идет. По ее мнению, Владимир просто боится потерять тот идеал счастливой семьи, который он видит в своих мечтах. Теперь он пытается реальность подтянуть под собственные желания.

Адвокат Александр Добровинский, в свою очередь, указал на законодательство, согласно которому ребенок до решения суда может проживать с любым из родителей. И до этого момента речи о краже ребенка отцом или матерью идти не может. Однако если суд определил порядок общения родителя с ребенком, необходимо это соблюдать.

А актер Андрей Соколов считает: нет ничего плохого в том, что муж хочет сохранить семью и добивается того, чтобы любимая женщина вернулась к нему. Однако он был удивлен тем, что у Владимира на фоне заявлений о великой любви на протяжении семи лет постоянно были другие женщины.

Выяснилось также, что бывший муж Веры был не раз осужден и ограничен в перемещениях. Кроме того, он не отрицает, что для него ребенок – лишь средство манипуляции. "Я забрал сына, чтобы привлечь твое внимание, чтобы ты поняла, как мне это больно", – говорит он.

В студии также прозвучали другие истории жертв домашнего насилия. Леонид Закошанский и Маргарита Грачева предложили всем присутствующим встать и почтить минутой молчания память всех, кто погиб от рук близких людей.

В завершении передачи студия еще раз ответила на вопрос, заданный в самом начале программы, и на этот раз уже 94,1% зрителей пожелали девушке скорее бежать от мужа. Александр Добровинский и Александра Копецкая пообещали оставить Вере свои контакты, по которым она в любой момент может обратиться к ним за помощью. А руководитель кризисного центра для женщин Наталья Краснослободцева предложила Вере поехать с ней прямо из студии в "Дом – убежище", где она сможет действительно почувствовать себя в безопасности.