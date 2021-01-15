Таксиста-проповедника из Москвы отключили от сервиса "Ситимобил"

Прочитавший пассажирке проповедь московский таксист больше не сможет работать с сервисом "Ситимобил" – водителя заблокировали без права на восстановление, сообщили в пресс-службе агрегатора.

Инцидент произошел утром 14 января, когда девушка направлялась на работу. Таксист в ходе разговора поинтересовался, верующая ли она, а затем устроил импровизированную проповедь, дабы его клиентка "спаслась и выбрала правильный путь". Он поведал ей способ избавления от дурных мыслей, но тут же честно признался, что его не интересует, о чем думает пассажирка, зато рекомендовал ей как можно чаще читать Библию.

"Согласно правилам "Ситимобил" религия не тема обсуждений с пассажирами", – сообщили в компании и отключили водителя-проповедника.

По данным телеканала "360", в ходе разговора мужчина признался, что раньше постоянно употреблял спайсы, а от наркомании его спасла вера.