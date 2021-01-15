Диетолог порассуждала о червях в рационе россиян

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, поступят ли в рацион россиян желтые мучные черви. По ее словам, сначала это произойдет в форме порошковых добавок, а затем большинство граждан привыкнут к такому продукту в чистом виде.

Соломатина обратила внимание на то, что в России уже есть красители на основе похожих существ, но никто об этом даже не думает. Даже если кто и задумывается, то вскоре забывает о подобном. Диетолог считает, что желтые мучные черви станут альтернативным источником белка.

Елена Соломатина отметила, что россияне с настороженностью относились к употреблению морепродуктов, в числе которых креветки, устрицы, но затем опасения исчезли.

Диетолог в разговоре с "Говорит Москва" призвала граждан с осторожностью употреблять червей, поскольку существуют риски появления аллергии.

Ранее сообщалось, что Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов официально разрешило есть желтых мучных червей. Объясняется все тем, что в них содержится много белка, жира и клетчатки.