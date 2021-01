Задержана женщина, сфотографированная у кресла вице-президента США

ФБР задержало женщину, которая во время штурма Капитолия в Вашингтоне сфотографировалась около кресла вице-президента США Майка Пенса. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на судебные документы.

Из документов следует, что 49-летнюю Кристин Приолу обвиняют в незаконном проникновении на территорию Капитолия и совершенных там противоправных действиях. Известно, что информацию о женщине ФБР получило от анонимного источника, который опознал Приолу на фото. Женщина была запечатлена рядом с креслом Пенса, она держала в руках табличку с надписью "Дети взывают к справедливости" ("The Children Cry Out for Justice").

Как выяснилось, ранее Приола была медработником в одной из школ штата Огайо. Она уволилась на следующий день после штурма здания Конгресса. Получив ордер, полицейские обыскали ее дом и нашли там предметы, которые также были запечатлены на фото во время захвата Капитолия протестующими. Кроме того, в телефоне Приолы нашли данные, подтверждающие ее участие в беспорядках. Женщину поместили под стражу.

Тем временем адвокат еще одного участника штурма, Джейкоба Энтони Ченсли, призвал пока еще действующего президента США Дональда Трампа помиловать своего клиента. Ченсли получил широкую известность и стал героем интернет-мемов благодаря костюму викинга, в котором пришел штурмовать Капитолий.

"Викинга" обвинили в пребывании на режимной территории без соответствующих полномочий, в незаконном вторжении с применением силы и в нарушении порядка на территории Капитолия. Ченсли, как и Приола, находится под стражей. Его адвокат Альберт Уоткинс настаивает, что мужчина действовал в интересах Трампа, поддерживая его, потому Трамп должен его помиловать.

"Он серьезно отнесся к бесчисленным посланиям президента Трампа. Он верил в президента Трампа", – сказал Уотсон. Адвокат считает, что со стороны президента было бы "уместно и порядочно" помиловать Ченсли и его единомышленников, так как они действовали мирно и "с благородными намерениями". По словам защитника, его клиент не участвовал в насильственных действиях и не был вооружен.

Ранее сообщалось о смерти одного из участников штурма Капитолия. Мужчину по имени Кристофер Стентон Джорджия нашли мертвым в подвале его дома. Сообщается, что во время событий в Вашингтоне он залез в ноутбук спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.