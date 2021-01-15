Появилось видео взрыва на угольном разрезе в Хакасии

Момент взрыва в железнодорожном депо в Хакасии попал на видео, которое было опубликовано в сети месяц спустя.

Инцидент произошел на промышленной площадке угольного разреза "Черногорский" 15 декабря 2020 года.

По информации издания Ctv7.ru, в региональном Следственном комитете подтвердили, что появившиеся кадры были сняты камерой наблюдения, установленной в депо.

По версии следствия, во время проведения сварочных работ произошла детонация паров дизельного топлива. Возникший затем пожар был быстро локализован и потушен. Один из рабочих скончался на месте, другой получил сильные ожоги.

В Следственном кабинете возбудили уголовное дело по статье 143 УК РФ, ч. 2 "Нарушение требований охраны труда". В настоящее время ведется расследование происшествия.