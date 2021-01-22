Место взрыва на нефтезаводе в Татарстане сняли на видео

Пострадавший при взрыве на нефтезаводе в Сармановском районе Татарстана находится в тяжелом состоянии – 47-летнего мужчину госпитализировали с многочисленными переломами руки и ног и сотрясением головного мозга. Двое его коллег погибли в результате ЧП.

Взрыв прогремел во время испытания воздухом емкости сброса воды на территории "Малых нефтяных компаний Татарстана" в селе Большое Нуркеево. Цистерна объемом 50 кубометров рванула, когда давление достигло шести атмосфер.

Прокуратура и сотрудники Ростехнадзора проверяют соблюдение правил безопасности при производстве работ на предприятии, которое, как уточняет "Интерфакс", принадлежит сыновьям первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева.