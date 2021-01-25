После гибели человека при пожаре на уфимском предприятии завели дело

Пожар на заводе "Уфаоргсинтез" локализован, угрозы распространения огня нет, сообщает ТАСС. На данный момент известно, что в результате ЧП один человек погиб, еще один был госпитализирован. Заведено уголовное дело.

Напомним, пожар на территории завода ПАО "Уфаоргсинтез" произошел 25 января, в 19:20 (17:20 по Москве). После мощного взрыва загорелись две емкости с метановодородом вместимостью 25 кубометров.

Следственным отделом по Орджоникидзевскому району города Уфы возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Основные установки завода продолжают работать. Предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе не превышена. Борьба с огнем продолжается.