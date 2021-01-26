Пожар на предприятии в Уфе тушили всю ночь

Пожар на нефтехимическом заводе в Уфе полностью ликвидирован. Об этом сообщили в МЧС России. Всю ночь с огнем боролись более 120 спасателей. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Во время пожара погиб человек, еще один в больнице.

Яркая вспышка, которая на несколько секунд озарила небо над уфимской промзоной, а затем – столб пламени. Огонь и дым от пожара, который разгорелся на территории нефтехимического завода, был виден за несколько километров.

Высота огненного факела достигала 15-ти метров. Пожару был присвоен четвертый класс сложности. На месте происшествия развернули оперативный штаб МЧС.

Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Виталий Барзайкин сообщил: "Повреждено две емкости – ориентировочно 25 кубов с факельным газом. Происходит факельное горение. Создано три боевых участка, работают 29 единиц техники и 90 человек личного состава".

По предварительным данным, причиной пожара стала разгерметизация двух резервуаров с нефтепродуктами. В момент возгорания рядом находились рабочие. Один из них доставлен в больницу, еще один скончался.

Территория завода сейчас закрыта, на месте работают несколько пожарных расчетов. Несмотря на то, что возгорание локализовано, там до сих пор видны языки пламени.

Пожарные не допустили дальнейшего распространения огня. В это же время начали работу мобильные лаборатории. Мониторинг воздуха на наличие опасных веществ ведется сразу в нескольких точках, в первую очередь, в жилых районах вблизи нефтехимических предприятий.

"Провели [заборы проб] на территории "Синтезспирта" в Тимашево. Превышений ПДК не обнаружено, угроза населению отсутствует. Сейчас мониторим колхозный рынок на 32 показателя, в том числе, на толуол, бензол, изопробензол и другие", – поясняет дежурный химик-радиометрист службы обеспечения мероприятий гражданской защиты Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям Айнур Закиров.

Прокуратура Башкирии уже заявила о начале проверки в отношении руководства предприятия и должностных лиц надзорных органов, а Следственный комитет возбудил по факту пожара уголовное дело.