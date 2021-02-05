Нефтяной факел на уфимском предприятии потушен

Пожар, возникший из-за разгерметизации трубопровода на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе, полностью ликвидирован, сообщает ТАСС.

Сообщение об аварии, в результате которой произошло воспламенение нефтепродуктов, поступило в экстренные службы в 23:10 (21:10 по Москве). Из места прорыва трубопровода диаметром 350 миллиметров вырвался огненный факел высотой около десяти метров. Пожару присвоили второй ранг сложности.

Аварийный участок был перекрыт. В тушении было задействовано 24 человек и 7 единиц техники, применялись три лафетных ствола и три ствола для создания воздушно-пенной подушки.

Примерно через час пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Еще через полчаса пожар был полностью ликвидирован. По сообщению регионального МЧС, на месте аварии никто не пострадал.