Пожар на заводе в Уфе потушен

Пресс-служба МЧС России сообщила, что крупный пожар, вспыхнувший накануне на предприятии "Уфаоргсинтез", полностью потушен.

В результате инцидента погиб человек, еще один пострадал и был госпитализирован, напоминает ТАСС. На заводе горели две емкости с метановодородом объемом 25 кубометров, одна из которых разрушилась. Возгорание началось на открытой площадке предприятия, перед этим произошел взрыв.

Пожару был присвоен четвертый из пяти возможных номер сложности, позже он был понижен до третьего.