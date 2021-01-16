Кантемир Балагов снимет пилотную серию постапокалиптического сериала в США

Российский режиссёр Кантемир Балагов снимет пилотный выпуск сериала в США. Проект канала НВО называется "Один из нас" – по мотивам популярной компьютерной игры. Её продажи по всему миру превысили 17 миллионов копий. Действие разворачивается в мире после пандемии, вызванной опасным вирусом.

Балагову – 29 лет, напоминает телеканал "Россия 24". Он получил широкое признание после фильма "Дылда", который вышел на экраны в 2019 году. Картину оценили в том числе и в США. Бывший президент Соединённых Штатов Барак Обама назвал киноленту одной из своих любимых. "Дылда" собрала множество престижных наград, включая номинацию "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля. Россия также выдвигала картину на "Оскар".