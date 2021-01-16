Бокс. Матч-реванш Поветкина и Уайта состоится 6 марта

Повторный поединок за звание временного чемпиона Всемирного боксерского совета между россиянином Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом пройдет 6 марта. Наш боксер прошлым летом нокаутировал темнокожего англичанина и взял титул WBC.

Как уже сообщали Вести.Ru, 22 августа прошлого года Поветкин победил Уайта техническим нокаутом и отобрал у британца титул временного чемпиона мира по версии WBC. Уайт воспользовался правом на реванш, были согласованы две даты возможной встречи, но обе они были отложены из-за болезни Поветкина коронавирусом.

Теперь один из ведущих информационных порталов Matchroom Boxing объявил новую дату реванша двух боксеров – 6 марта 2021 года. Россиянин уже вылетел в Геленджик и приступил к тренировкам. Поветкин провел в ринге 39 боев и выиграл 36, рекорд Уайта – 27 побед и 2 поражения.