Ситуация с углеводородами: интервью Новака и Дюкова

Ждать ли роста цен на бензин на заправках? Заметка в прессе в первый же день после окончания новогодних каникул, которая широко разошлась по Интернету, многих заставила вздрогнуть. Точнее, вздрогнуть заставил заголовок. 11 января на РБК можно было прочесть: "Эксперты предупредили о росте цен на топливо в России". Подзаголовок со ссылкой еще на одно издание: "Еще в ноябре цены на Аи-95 и Аи-92 устойчиво снижались, однако с начала декабря они повысились на 8%. Тренд на увеличение цен на бензин может укрепиться за счет повышения цен на нефть и слабого рубля, пишет "Коммерсантъ".

На самом деле в тексте статьи коллеги все объяснили: собственно, те, кто в эти дни заезжал на заправки, уже могли убедиться: цены, если и поднялись, то только на инфляцию. Но мы же живем в эпоху коротких сообщений а-ля Тwitter, когда многие читают только заголовки. Так что на самом деле?

У "Вестей в субботу" программы есть возможность узнать все достоверно. Совместно с ассоциацией "Глобальная энергия" нас попросили провести сессию Гайдаровского форума, где были как раз вице-премьер, куратор "нефтянки" Александр Новак и глава одной из крупнейших в стране нефтяных компаний – "Газпром нефти" – Александр Дюков.

- Давайте про газ-батюшку и нефть-матушку поговорим. Кто бы думал в прошлом году, что мы будем иметь более 50 долларов за баррель. Вы удивлены, что вернулось за 50?

- Мы в это верили, – отметил Александр Дюков.

- Верили?

- Да. И работали в этом направлении.

- Газеты пишут, что сейчас нефть пошла вверх, значит и бензин пойдет вверх?

- Нет никакой между ценой на нефть и ценами на нефтепродукты, – подчеркнул Александр Новак.

- Ну, как же?! Обычно говорят: "Открытая страна"...

- У нас государственная политика выработана таким образом, приняты необходимые законы, постановления правительства, чтобы сгладить колебания мировых цен, чтобы они не влияли на цены на внутреннем рынке. Я хочу привести пример, что в 2020 году цены очень сильно колебались на мировых рынках. В начале года были 55, потом упали почти до 20 долларов.

- Даже минус был. Парадокс.

- Не для наших марок. Потом они постепенно восстановились, но при этом на заправках цены выросли всего на 2%, если брать бензин Аи-92. Общая задача, и правительство за этим строго следит, вместе с компаниями, которые тоже выполняют такую социальную достаточно функцию, в том, чтобы цены на заправках росли не выше, чем уровень инфляции.

- Можете это пообещать Александр Валериевич?

- Я хочу подтвердить то, что сказал Александр Валентинович. Есть соглашение, которое подписаны правительством с нефтяными компаниями, по которым цены могут расти, но этот темп роста не должен опережать темпы инфляции. Инфляция у нас невысокая, – считает Александр Дюков. – Цены у нас стабильные, и в ближайшее время мы можем гарантировать, что ничего не произойдет. Заводы загружены и перерабатывают тот объем нефти, который необходим для того, чтобы обеспечить внутренний рынок. Поэтому на месте граждан я бы не переживал по поводу того роста цен, который мы видим сейчас на мировых рынках. В принципе, можно и порадовался за бюджет, потому, что это дополнительные доходы для государства.