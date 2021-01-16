"Лацио" разгромил "Рому" в рамках римского дерби Серии "А"

Единственный матч футбольного чемпионата Италии, тем не менее, оказался весьма интересным и принципиальным: в рамках римского дерби "Лацио" принимал "Рому", уверенно победил (3:0) и это третий кряду выигрыш "лациале" в Серии "А".

"Лацио", который в прошлом сезоне долго боролся за медали, но в итоге финишировал четвертым, в этом голу не блещет. Команда идет на 7-м месте и уступает "Роме" четыре строчки в таблице. Но очный матч номинальные хозяева выиграли более чем уверенно, забив три гола и не пропустив ни одного.

Счет открыл Иммобиле на 14-й минуте, после чего "Рома" помчалась отыгрываться и через 9 минут пропустила и от Луиса Альберто. После этого игра успокоилась, "лациале" играли "по счету", гости пытались "размочить" счет, но это им не удалось. Во втором тайме тот же Луис Альберто оформил разгром принципиального соперника.

Тем не менее, "Лацио" набрал 31 очко и делит 5-7-е места с "Аталантой" и "Наполи", а "Рома" (34 балла) осталась на третьей строчке турнирной таблицы. Выше только два клуба из Милана – "Милан" (40 очков) и "Интер" (37).