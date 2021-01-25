Серия "А". Иммобиле принес "Лацио" победу над "Сассуоло"

Римский "Лацио" в очередном матче чемпионата Италии в Серии "А" принимал на домашнем стадионе соперников из "Сассуоло". Хозяева первыми пропустили, однако в дальнейшем перехватили инициативу и забили по голу в каждом тайме. 2:1 – победа римлян.

Гол в исполнении Капуто уже на 6-й минуте встречи стал для "Лацио" ушатом холодной воды. Римляне довольно долго выходили из-под пресса шока, но к середине первого тайма перехватили инициативу и ответный мяч Милинковича-Савича стал вполне логичным. Во втором тайме игра была равно, и все же лучший бомбардир хозяев Иммобиле принес своей команде победу.

"Лацио" делит в таблице 6-7-е места с "Наполи", набрав по 34 очка, хотя у неаполитанцев матч в запасе. "Сассуоло" с 30-ю баллами на 9-м месте. Лидируют два клуба из Милана – "Милан" (43 очка) и "Интер" (41), в тройке сильнейших также "Рома" (37).