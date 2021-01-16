Без хлеба нет обеда: "Формула еды" отправилась в Воронеж

Ведущие программы Сергей Агапкин и Анна Цуканова-Котт на этот раз отправились в Воронеж, чтобы узнать секрет самого вкусного и полезного хлеба, а также проследить весь процесс его создания – от зерна до буханки. Вместе с ними мы узнаем, какой хлеб поможет избавиться от депрессии и нехватки полезных микроэлементов.

Когда-то этот город был границей Московского государства. Еще в 1613 году в исторических хрониках было описано, что Воронеж поставлял оружие и хлеб донским казакам, которые воевали с Крымским ханством. Здесь и сейчас производится огромное количество зерна, из которого практически по всей России пекут хлеб, ведь более 80% территории Воронежской области устилают черноземы – самые плодородные почвы России.

Ну а сам хлеб занимает основное место на столе у 85% россиян. Типичный житель России съедает в год до 120 килограммов хлеба и хлебобулочных изделий, и значительная часть их появляется как раз на территории Воронежа. Но так ли он полезен для организма, и из какой пшеницы делают современный хлеб?

Чтобы понять, где продукт берет свое начало, и проследить весь путь рождения хлеба, отправимся на бескрайние пшеничные поля. Пшеница богата такими минеральными веществами, как марганец, кремний, селен, молибден, кобальт. Помимо этого, в ней содержатся витамины группы В и витамин Е. Пшеница бывает яровая (твердая) и озимая, которой необходимо пройти процесс яровизации. Зерновые сеют двумя способами: разбросным и рядовым. Первым способом пшеницу сеяли наши предки сотни лет назад. Сейчас же фермеры, как правило, сеют зерновые рядовым способом – при помощи специальных тракторов и комбайнов.

Когда пшеница созревает, ее собирают комбайнами, а затем отправляют пшеничное золото в камеры хранения. Там зерно обрабатывают при помощи механических токов и засыпают в специальный бункер, разделяя на высший сорт, второй сорт и отруби. Кстати, именно в составе отрубей содержится клетчатка, позитивно влияющая на организм человека.

Затем зерно отправляется на завод, где из него производят хлеб и всевозможные хлебобулочные изделия, в том числе из цельнозерновой муки. Между прочим, цельнозерновой хлеб содержит один из самых дефицитных микроэлементов в рационе современного человека – магний. Уже давно доказано, что дефицит магния приводит к депрессивным состояниям у человека – иными словами, астении.

Какой же хлеб предпочтительнее? Для тех, кому необходимо снизить калорийность суточного рациона, рекомендуется выбирать ржаной и ржано-пшеничный хлеб. Ну а для повышения калорийности лучше подойдет хлеб пшеничный. Можно ли из хлеба приготовить не только вкусные, но и полезные блюда – узнаем в новом выпуске программы "Формула еды".