16 января 2021 11:13

Без хлеба нет обеда: "Формула еды" отправилась в Воронеж


GLP

Кадр из программы "Формула еды"
Кадр из программы "Формула еды"
Кадр из программы "Формула еды"
Кадр из программы "Формула еды"
Кадр из программы "Формула еды"
Кадр из программы "Формула еды"
Кадр из программы "Формула еды"
Кадр из программы "Формула еды"
Кадр из программы "Формула еды"
Кадр из программы "Формула еды"

Ведущие программы Сергей Агапкин и Анна Цуканова-Котт на этот раз отправились в Воронеж, чтобы узнать секрет самого вкусного и полезного хлеба, а также проследить весь процесс его создания – от зерна до буханки. Вместе с ними мы узнаем, какой хлеб поможет избавиться от депрессии и нехватки полезных микроэлементов.

Когда-то этот город был границей Московского государства. Еще в 1613 году в исторических хрониках было описано, что Воронеж поставлял оружие и хлеб донским казакам, которые воевали с Крымским ханством. Здесь и сейчас производится огромное количество зерна, из которого практически по всей России пекут хлеб, ведь более 80% территории Воронежской области устилают черноземы – самые плодородные почвы России.

Ну а сам хлеб занимает основное место на столе у 85% россиян. Типичный житель России съедает в год до 120 килограммов хлеба и хлебобулочных изделий, и значительная часть их появляется как раз на территории Воронежа. Но так ли он полезен для организма, и из какой пшеницы делают современный хлеб?

Чтобы понять, где продукт берет свое начало, и проследить весь путь рождения хлеба, отправимся на бескрайние пшеничные поля. Пшеница богата такими минеральными веществами, как марганец, кремний, селен, молибден, кобальт. Помимо этого, в ней содержатся витамины группы В и витамин Е. Пшеница бывает яровая (твердая) и озимая, которой необходимо пройти процесс яровизации. Зерновые сеют двумя способами: разбросным и рядовым. Первым способом пшеницу сеяли наши предки сотни лет назад. Сейчас же фермеры, как правило, сеют зерновые рядовым способом – при помощи специальных тракторов и комбайнов.

Когда пшеница созревает, ее собирают комбайнами, а затем отправляют пшеничное золото в камеры хранения. Там зерно обрабатывают при помощи механических токов и засыпают в специальный бункер, разделяя на высший сорт, второй сорт и отруби. Кстати, именно в составе отрубей содержится клетчатка, позитивно влияющая на организм человека.

Затем зерно отправляется на завод, где из него производят хлеб и всевозможные хлебобулочные изделия, в том числе из цельнозерновой муки. Между прочим, цельнозерновой хлеб содержит один из самых дефицитных микроэлементов в рационе современного человека – магний. Уже давно доказано, что дефицит магния приводит к депрессивным состояниям у человека – иными словами, астении.

Какой же хлеб предпочтительнее? Для тех, кому необходимо снизить калорийность суточного рациона, рекомендуется выбирать ржаной и ржано-пшеничный хлеб. Ну а для повышения калорийности лучше подойдет хлеб пшеничный. Можно ли из хлеба приготовить не только вкусные, но и полезные блюда – узнаем в новом выпуске программы "Формула еды".

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