Солсберийский собор стал центром вакцинации

Британские власти превратили Солсберийский собор в графстве Уилтшир в пункт вакцинации населения. Сделать прививку против коронавируса COVID-19 в нем могут подданные короны старше 80 лет по спецприглашению.

Процедура будет сопровождаться музыкой, исполняемой на органе XIX века.

Как пишет газета The Guardian, посетителей просят приходить за пять минут, чтобы не создавать очередей и не подвергать риску заражения окружающих.

Настоятель собора Николас Пападопулос заявил, что священнослужители гордятся своим участием в программе вакцинации.

Сейчас службы в соборе в Солсбери проходят в онлайн-формате.

В пятницу еще один средневековый готический собор Пресвятой Девы Марии и Святого Чеда в Личфилде стал работать в качестве пункта вакцинации.