Появились подробности убийства главреда рязанского СМИ

Предполагаемым убийцей 33-летней женщины, чье тело было обнаружено в доме на улице Гоголя в Рязани, является ее супруг, об этом в субботу, 16 января, сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным правоохранителей, после семейной ссоры муж нанес пострадавшей многочисленные колото-резаные ранения, а затем забрал детей и выехал в другой регион.

Через некоторое время стражи порядка задержали 38-летнего мужчину и изъяли у него несовершеннолетних, которые временно переданы на попечение родственников.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, следствие продолжается.

Напомним, что главный редактор регионального новостного портала"Рязань.Лайф" 33-летняя Жанна Шеплякова погибла поздним вечером в минувшую пятницу, 15 января.