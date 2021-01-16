Муж хладнокровно убил Жанну Шеплякову и забрал детей

Резонансное убийство в Рязани – там найдена мертвой главный редактор местного информагентства Жанна Шеплякова. Тело женщины с множеством ножевых ранений обнаружили в ее собственной квартире. По версии следствия, с журналисткой мог расправиться ее муж. После преступления он, якобы, забрал двоих детей и уехал в соседнюю Тверскую область. Сейчас предполагаемый убийца задержан. Он уже дает показания.

Новостная лента информационного портала "Рязань. Лайв" остановилась, будто брошенный конвейер. Запустить его теперь некому. В субботу стало известно об убийстве главного редактора сайта Жанны Шепляковой.

Бело-синяя пятиэтажка на окраине Рязани. Именно в этом доме жила журналистка. Вот дверь квартиры. Ее отогнули спасатели, чтобы полицейские попали внутрь. Их опасения подтвердились. На полу в прихожей находилось тело Жанны Шепляковой с множественными ножевыми ранениями. Журналистское сообщество шокировано известием.

"Мы все очень потрясены случившимся. Трудно передать словами. Жанна была очень жизнерадостным человеком, она всегда светилась улыбкой. Страшная потеря, в таком возрасте жить и жить", – сказала председатель Рязанского регионального отделения Союза журналистов России Галина Зайцева.

Ей было 33. В соцсетях Жанна вела прямые эфиры с отдыха и с работы. Свой профессиональный путь она начала 10 лет назад с должности корреспондента небольшой районной газеты. И доросла до главного редактора одного из ведущих информационных порталов Рязанской области. Убийство на фоне журналистской деятельности – первое, о чем подумали люди. Но мотив, похоже, оказался более прозаичным.

- Я слышала, как они ссорились.

Соседи рассказали, что в последнее время между Жанной и ее супругом Алексеем часто бывали конфликты. Дело даже дошло до развода. Говорят, женщина хотела уйти к другому. Как полагают следователи, в пятницу вечером Алексей Шепляков приехал к своей жене, чтобы забрать двоих сыновей. Но встреча закончилась ссорой. Предположительно, Алексей отправил детей на улицу, схватил нож и нанес Жанне несколько ударов. Затем хладнокровно вымыл руки, спустился вниз, посадил детей в машину и увез их к родственникам в Тверь.

"Возбуждено уголовное дело по статье убийство. Предположительно, мотивом для преступления стала семейная ссора", – рассказала и.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Рязанской области Ольга Суркова.

Когда оперативная группа готовилась к выезду в Тверь для задержания предполагаемого убийцы, Алексей Шепляков сам явился в полицию с повинной. В ближайшее время суд должен решить вопрос о его аресте.