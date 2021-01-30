Квартира, залитая кровью: агрессивный мужчина выследил жену и дочь

Судим, агрессивен и очень опасен. Так о своем муже отзывается жительница Твери, которая обратилась в программу "Дежурная часть" за помощью. Мать двоих детей рассказала, что супруг, с которым она сейчас разводится, бьет ее и унижает. Под горячую руку главы семейства попал даже наряд ППС, приехавший по вызову, но буйному мужчине все сходит с рук.

Жуткие кадры любительской съемки сделаны в квартире на окраине Твери. Видео словно с места жестокого преступления. На полу – лужи крови, разбросанные вещи, рядом с батареей – пустая бутылка из-под виски. Красные следы ведут в ванную. Все это последствия не криминальной, а бытовой драмы.

"Он отсюда доставал все вещи, и такое ощущение, что это все он лапал руками, чтобы все это было залито", – говорит Анна Гришина.

Жительница Твери Анна Гришина, говорит о своем супруге Владимире. Квартира, залитая кровью, в прямом смысле слова – его рук дело. После угроз и унижений, женщина подала на развод и вместе с 13- летней дочерью переехала в съемное жилье. Именно туда и явился агрессивный супруг. По словам подруги Гришиной, пытался даже пырнуть женщину ножом. 35-летний Владимир Гришин лежит пока еще на чистом полу. Травма не выглядит серьезной. Происходящее снимает 13-летняя дочь мужчины. Семейная лодка Гришиных дала трещину после рождения второго ребенка. Сейчас 9-летний Серёжа живет с отцом. По словам Анны, супруг лишился работы и стал пить.

"Сереня сказал, пап вытаскивай маму, ей больно, зачем ты это делаешь. Он говорит, маме не больно. Он взял ламель от кровати. Кусок доски. И ударил меня по голове несколько раз. А вот теперь, говорит, ей больно", – рассказывает Анна.

Анна признается, она долго не решалась выносить сор из избы. Никто не знал о проблемах в семье, пока в квартиру не нагрянули бойцы спецназа.

Кадры оперативной съемки, снятые в июле 2019 года: отряд спецназначения ГРОМ задерживает Владимира Гришина при выходе из подъезда. Он – фигурант громкого дела о мошенничестве. Размещал в Интернете объявления об оптовых закупках овощей и фруктов. Заключал сделки, получал деньги и исчезал. В декабре 2019 года Владимира Гришина приговорили к 1,5 годам условно. Но мужчина, похоже, не собирался вставать на путь исправления. Наоборот, стал бравировать своим криминальным прошлым.

"Он говорит, я тебе сейчас втащу, и ты вот в этой стенке останешься, и меня начинает просто трясти", – жалуется Анна.

После этого, признается Анна, угрозы стали поступать чаще. И полицейские стали чаще наведываться в их квартиру. На видео двое сотрудников в форме уговаривают Владимира отпустить 9-летнего сына к маме и сестре в съемную квартиру. Мужчина пьян и может быть опасен для ребенка. В ответ глава семейства замахивается на супругу, а потом бросает в ее сторону кошелек и бьет полицейского.

Налицо – серьезная статья, причем нарушил ее человек, отбывающий условный срок. Его можно было заменить на реальный, но полицейские почему-то не стали задерживать Гришина. Он отпустил ребенка, правоохранители уехали, а на телефон Анны пришли сообщения с угрозами:

" Я тебя просто уничтожу! Поняла тварь?"

В телефоне Анны – сотни подобных посланий. Местный участковый об угрозах знает, но разводит руками. По его словом, нет состава преступления, который появится, когда он ударит или возьмет что-то в руки. Опорный пункт участкового находится в нескольких метрах от дома, где жили Гришины. И вряд ли полицейский не слышал о криминальном прошлом главы семейства. Но страж порядка почему-то предпочитает все списывать на бытовой конфликт. Видимо, Анне придется ждать помощи до тех пор, пока ее не покалечат.

"Как правило, сотрудники правоохранительных органов отвечают, что это бытовые разборки. Они участвовать в этом не будут, соответственно, сторонам надо договориться. Поэтому единственная помощь, которую вы можете оказать себе сами, – это предать проблему огласке", – говорит адвокат Светлана Старостина.

Чаще всего огласка происходит уже после трагедии. Именно поэтому Анна Гришина из Твери, напуганная неадекватным поведением супруга, и обратилась в редакцию. Последней каплей стал тот самый случай в подъезде, когда ее пьяный муж ударил полицейского и ушел от ответственности.

Сейчас заявление Анны Гришиной по факту угроз в свой адрес лежит на столе одного из участковых Центрального отдела Твери. По данным съемочной группы ВГТРК, сюда уже дважды вызывали Владимира Гришина. Итог беседы с правоохранителями – молчание. Супруг перестал названивать жене. Но не исключено, что это очередное затишье перед бурей. В пресс-службе управления МВД по Тверской области сообщили, что в ведомстве по заявлению Анны Гришиной проводится проверка.

Вместе с Анной корреспонденты отправились в квартиру, чтобы пообщаться с Владимиром. Но, к удивлению хозяйки жилья, попасть внутрь не получилось. Ее муж сменил дверной замок и уехал с сыном в Москву, словно предвидя визит журналистов. До Владимира удалось дозвониться. Но разговора не вышло. Он пожелал всего хорошего и повесил трубку.

О всем хорошем в жизни мечтает и Анна Гришина. Она уверяет, что не стремится отсудить у мужа детей или квартиру. Хочет лишь, чтобы он оставил их в покое. И очень надеется, что в следующий раз снимет на телефон веселый семейный праздник, а не последствия очередного семейного конфликта.