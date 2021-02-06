Истязание детей: слова 6-летнего Даниила не укладываются в голове

В Омске возбуждено уголовное дело против отца-тирана. Кадры из материалов дела шокируют и поражают: отец с силой бросает на пол своих детей. Сейчас этот садист уже арестован, малыши в безопасности. Но сколько еще подобных историй происходит по всей стране? Откуда берется родительская жестокость? И можно ли разглядеть ее за внешне благополучным фасадом семьи?

Жуткие кадры семейного конфликта в Омске: мужчина поднимает перед собой шестилетнего сына и бросает ребенка лицом вниз. Рядом восьмилетняя дочь кричит от ужаса, дрожит и жмется к стене. Через несколько секунд мужчина, обезумевший от агрессии, хватает девочку и тоже бросает на пол. За кадром мать детей. Вместе того, чтобы помочь малышам, она снимает происходящее на телефон и нежно делает замечание мужу: "Ну Эдя, ну Эдик..."

Отца-садиста, 45-летнего Эдуарда Юнусова задержали почти сразу после того, как видео оказалось в интернете. В кабинете следователя смелость мужчины куда-то исчезла. Застыв на стуле словно мумия, с растерянным видом он то смотрит в пол, то хватается за голову. В какой-то момент Юнусов признается — накануне перебрал с алкоголем и не помнит, что творилось в доме. Амнезия исчезает, как только следователи показывают задержанному скандальные кадры.

Старший помощник руководителя СУ СК России по Омской области Лариса Болдинова рассказала, что возбуждено уголовное дело по статье 117 – истязание несовершеннолетнего. Как уже удалось установить следователям, мужчина неоднократно применял физическую силу, воспитывая своих троих детей.

Юнусовы проживают в двухэтажном доме в центре Омска. С виду приличная семья: Эдуард Юнусов и его жена Алена шесть лет вместе, воспитывают троих детей — восьмилетнюю Соню от первого брака женщины, шестилетнего Даниила и младшего сына, которому нет еще и года. Соседи признаются, они даже не догадывались, какие страшные порядки царили за внешне благополучным фасадом. "Шумов я никогда не слышал. Ни криков, ничего. Летом в бассейне купались. Никто не ожидал от него такого поступка", — говорит одна из соседок.

Выяснилось, что в прошлом Эдуард Юнусов уже был судим за кражу. Сейчас у главы семейства небольшой бизнес — автомойка. При виде журналистов персонал хранит молчание. Работники делают вид, что не знают Юнусова.

После скандала детей доставили в больницу. У малышей многочисленные синяки. Но куда серьезнее психологическая травма. Их мать Алена Юнусова избегает общения с прессой, ее телефон выключен. Расследование громкой истории находится на личном контроле председателя следственного комитета России Александра Бастрыкина, а также уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой. Она признается, что с трудом досмотрела до конца это шокирующее видео: "Смотреть на это невозможно, мне сложно представить, что испытывает участник этих событий. Но есть разные точки зрения. Кто-то осуждает мать и говорит, что мать не может так смотреть, она бы сделала все, пожертвовал бы собой, но не допустила бы такой ситуации и пр. А кто-то говорит, что, если это тиран, ты можешь просто не выжить после малейшего замечания. Но с моей точки зрения неправильно было бы оценивать поведение матери, а нужно оценить работу органов системы профилактики. Поэтому мы обратились в прокуратуру и в ближайшее время получим информацию. Мы посмотрим, насколько вовремя органы системы профилактики подключились, насколько они не знали этой ситуации".

По данным местных СМИ, воспитатели детского сада, куда ходил Даниил, видели синяки на теле мальчика, но не придавали этому значения. Мы побывали и в детском саду, и в школе, где училась Соня, но везде слышали черствую и типичную фразу – "ничего не комментируем, ничего не знаем". В местном департаменте образования нашей съемочной группе тоже были не рады. Общение завершилось на пороге равнодушной фразой – "ищите комментарий в интернете". Мы искали, но не нашли. Судя по всему, чиновники и педагоги сейчас делают все, чтобы снять с себя ответственность.

Председатель Общественного совета при МВД РФ, адвокат Анатолий Кучерена оценивает ситуацию как "ужас-ужас-ужас".

"Невозможно смотреть такие сюжеты! Сердце разрывается и понимаешь, что стоит по ту сторону экрана. Кто бы что ни говорил, как бы кто ни пытался оправдать себя, но когда он поднимает руку на детей, на маленьких ангелочков, которые не могут ответить, — это чудовищно! Это не человек, это изверг. Сейчас поднимается вопрос "а несет ли ответственность мать? жена?" Несут ли ответственность учителя, воспитатели, педагоги? Мы все несем ответственность, потому что если на наших глазах происходит подобные события, и мы ничего не можем сделать, то получается, что мы молча потакаем таким действиям".

В суде, во время ареста отца-садиста следователи зачитали показания детей. Слова шестилетнего Даниила не укладываются в голове:

"Мы пришли с горки, а папа стал кидать нас на пол. Еще ставил на кулаки и в угол. Мама у нас добрая, а папа злой и пьет водку. Я умею считать до 10. Папа бил меня 10 раз".

Нелепо и пугающе при этом звучат слова матери детей. По данным местных СМИ, Алена Юнусова пыталась оправдать мужа-изверга. Мол, он просто был не в духе и поэтому не мог контролировать свои эмоции.

"Часто женщина, находясь в отношениях, закрывает глаза на то, что ее партнер – иногда это родной отец детей – проявляет агрессию по отношению к детям. И несмотря на то, что ребенок страдает, несмотря на то, что ребенку наносится непоправимый, как минимум психический, вред, часто и физически женщина продолжает убеждать сама себя в том, что надо терпеть, что все-таки с мужчиной быть лучше", — комментирует ситуацию психолог Анетта Орлова.

Подобных чудовищных историй немало. Например, в Челябинске скоро начнется суд над родителями, которые, предположительно, до смерти забили своего семимесячного сына, а после инсценировали его похищение. Или нашумевшее видео из Сочи, где горе-отец, размахивал как куклой грудным ребенком. Мать в это время веселилась за кадром.

Эксперты уверяют, родительская жестокость возникает из-за психологических проблем самих взрослых. А дети — просто средство вымещения злобы.

"Это жутко, когда дети, не способные дать отпор физически, становятся орудием в руках обезумевших взрослых. Ну если ты мужик, то иди, выплесни свою агрессию с таким же мужиком на ринге или в спортзале. Как можно поднять руку на ребенка, который стоит и смотрит на тебя снизу вверх и называет тебя папой?!" — недоумевает депутат Государственной думы РФ Михаил Старшинов.

В зале суда задержанный Эдуард Юнусов пытался изобразить на лице раскаяние и великую скорбь. Но вряд ли эти эмоции были искренни. Скорее, ему просто не хотелось прощаться со свободой и отправляться в СИЗО. Остается только догадываться, сколько бы еще отец-тиран издевался над своими детьми и к чему могли привести эти жестокие методы воспитания, не окажись скандальная съемка в интернете. К слову, опубликовала ее тетя малышей, а родная мать не отважилась даже на это. Пока Алена Юнусова фигурирует в деле как свидетель. Не исключено, что у следователей появятся вопросы и к ней. Впрочем, ответить матери в любом случае придется. Хотя бы перед своими детьми.