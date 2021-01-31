Мать сняла на видео, как отец швыряет и бьет плачущих детей

Следственный комитет России по Омской области возбудил уголовное дело в отношении 45-летнего мужчины, подозреваемого в истязании малолетних детей. Поводом стала выявленная в ходе мониторинга соцсетей видеозапись.

На видео, снятом в частном доме, мужчина с силой бросает на пол поочередно плачущих мальчика и девочку, а затем еще и несколько раз пинает мальчика по голове. Полицейские и следователи регионального следственного управления СКР всего за два часа совместно установили злоумышленника, сообщает сайт Следственного комитета.

Подозреваемый задержан по месту жительства в Центральном округе Омска. Ранее он уже был осужден за кражу. По предварительным данным, состояние здоровья детей – 5-летнего мальчика и 8-летней девочки – не вызывает опасений.

С задержанным работают следователи, на допросе он признался в содеянном. Следствие будет требовать избрать для него меру пресечения в виде заключения под стражу.

Выяснилось, что видео снято 23 января матерью детей, сообщает пресс-центр МВД России. Дети в результате действий подозреваемого получили легкие травмы, однако их жизнь и здоровье вне опасности. По словам женщины, она побоялась сообщить о произошедшем в полицию, опасаясь реакции супруга. В Интернете запись разместили ее знакомые. На учете в подразделении по делам несовершеннолетних семья не состояла.