Бастрыкин взял на контроль дело об истязании детей в омской семье

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела в отношении 45-летнего жителя Омска, возбужденного Следственным управлением СКР по Омской области по статье "Истязание несовершеннолетних". Об этом сообщил Следственный комитет.

Поводом стала видеозапись, выявленная в ходе мониторинга соцсетей. На видео, снятом в частном доме, мужчина поочередно с силой бросает на пол плачущих мальчика и девочку, а затем еще и несколько раз пинает мальчика по голове. Полицейские и следователи Следственного управления СКР по Омской области установили злоумышленника всего за два часа.

С задержанным работают следователи, на допросе он признался в содеянном. Следствие будет требовать его ареста.

Видео снято 23 января матерью детей. Сами они в результате действий подозреваемого получили легкие травмы, но их жизнь и здоровье вне опасности. По словам женщины, она побоялась сообщить о произошедшем в полицию, боясь реакции супруга. В Интернете запись разместили ее знакомые.