Омича, обвиняемого в избиении детей, хотят лишить родительских прав

В Омске прошло заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. На нем обсуждался инцидент, о котором стало известно в минувшие выходные. Речь идет о факте избиения мужчины своих детей. Девочке исполнилось 8, мальчику – 5 лет.

Как напоминает ГТРК "Иртыш" в эфире "Россия 1" и "Россия 24", пост об этом случае появился 31 января в группе ЧП Омск. Оказалось, что видеозапись сделана 23 января. На кадрах мужчина бросает своих детей на пол, тем самым, нанося травмы.

Органы опеки и попечительства направили исковое заявление с требованием лишить отца семейства родительских прав. Между тем, ранее семья на учете не состояла. Мужчине уже предъявлено обвинение, он может отправиться в колонию на семь лет.