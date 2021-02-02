Суд изберет меру пресечения избивавшему детей омичу

В Омске суд сегодня изберет меру пресечения мужчине, который обвиняется в систематическом избиении своих малолетних детей. Как напоминает ГТРК "Иртыш" в эфире "Россия 1" и "Россия 24", видеозапись издевательств над 8-летним сыном и 5-летней дочерью появилась 31 января.

На заседании суда уже прозвучали показания жены Юнусова и его старшей дочери. Выяснилось, что с октября прошлого года глава семейства стал злоупотреблять спиртным и бить детей, в том числе ремнём. Супруга Алена отметила, что боялась обращаться в полицию, опасаясь за свою жизнь. В распоряжении ГТРК "Иртыш" есть эксклюзивный видеоматериал из зала суда.

Сам обвиняемый от общения с прессой отказался. У него государственный адвокат. Напомним, опека уже потребовала лишить мужчину родительских прав.