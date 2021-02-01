Кинул на пол. Появились кадры допроса истязателя несовершеннолетних в Омске

В Омске появились кадры допроса 45-летнего мужчины, который избил своих детей – мальчика 5 лет и девочку 8. Об этом сообщает ГТРК "Иртыш" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Напомним, 31 января в группе ЧП Омск был размещен пост об избиении детей. Выяснилось, что видеозапись была сделана матерью детей 23 января, на кадрах видно, как отец семейства кидает на пол с высоты своего роста сына, а затем и дочь. В результате неправомерных действий дети получили легкие травмы неопасные для жизни. Женщина побоялась обратиться в полицию, видео опубликовали знакомые семьи.

Как выяснило следствие, семья не состояла на учете. Мужчине предъявили обвинение по факту истязания несовершеннолетних, ему может грозить до семи лет колонии.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела в отношении 45-летнего жителя Омска. С задержанным работают следователи, на допросе он признался в содеянном.