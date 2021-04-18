Палка и мачете: приговор напавшим на семью с ребенком

Финал громкого судебного процесса в Омске: двое дебоширов, напавшие на семью с ребенком, размахивая палкой и мачете, выслушали обвинительный приговор. Они мечтали остаться на свободе и называли себя пострадавшими.

Подсудимый Андрей Лазаренко скрывает лицо за маской и прячется за спиной родственницы. Куда смелее он был в момент происшествия.

Преступление сняли очевидцы. На кадрах отец семейства пытается загородить собой жену и годовалого ребенка и принимает удар на себя. Злоумышленник бьет его мачете. Слышен детский плач, но обвиняемый не унимается и переходит в атаку на машину. Разбивает стекла. Помогает ему в этом друг – палкой.

Глава семейства – пострадал больше всех. После той встречи у него шрамы на лице и голове. Семья до сих пор не может отойти от произошедшего, особенно ребенок.

В тот день семья поехала за покупками. Припарковали машину у дома напротив магазина. Годовалый малыш капризничал, и это, по версии следствия, не понравилось обвиняемому и его другу. Подсудимый в последнем слове много вздыхает. Уверяет: вину осознал.

- Полностью раскаиваюсь в содеянном, прошу не лишать меня свободы.

У обвиняемого своя версия произошедшего: по его словам, именно семья с годовалым ребенком первой напала на него. В распоряжении "Дежурной части" оказались фотографии Андрея Лазаренко сразу после инцидента. У него кровоподтеки и ссадины на голове и теле.

Впрочем, у мужчины всего лишь ссадины и раны – легкий вред здоровью. У потерпевшего – тяжелая травма головы.

"В настоящее время потерпевшим утрачена трудоспособность. Фактически, семья потерпевшего осталась без кормильца", – говорит гособвинитель Сергей Федоркин.

В итоге подсудимые получили реальные сроки. Андрей Лазаренко проведет три года в колонии строгого режима. Его друг Андрей Медютов – 2 года и 25 дней. Под стражу их взяли в зале суда.