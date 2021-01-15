Житель Омска, распиливший щенка, стал фигурантом уголовного дела. Видео

Правоохранители обнародовали кадры допроса мужчины, подозреваемого в жестокой расправе над щенком, произошедшей на днях в Омске.

По данным регионального управления МВД России, у собаки, принадлежащей местному жителю, родились щенки. Хозяин решил утопить новорожденных животных и осуществил свой замысел, по собственному признанию, попутно употребляя крепкие алкогольные напитки в больших количествах.

После этого выяснилось, что один щенок не был утоплен, и задержанный расчленил его электрической пилой, комментируя свои действия и снимая процесс на видео.

После этого материалы попали в Сети, и ими заинтересовались правоохранители, быстро вычислившие личность автора ролика, в отношении которого уже возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными.

"Квалифицирующими признаками названы — применение садистских методов, публичная демонстрация, а также тот факт, что несколькими днями ранее подозреваемый утопил несколько щенков в ведре", – подчеркнули в полиции.

Задержанный не смог пояснить, чем он руководствовался в тот момент, когда пилил щенка, останки которого были обнаружены в выгребной яме .

По мнению стражей порядка, ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.