Распилившего щенка живодера отпустили домой под подписку о невыезде

Следователь омской полиции Владимир Гришко на официальной странице ведомства в социальной сети рассказал подробности дела о живодере, распилившем щенка в прямом эфире.

Ранее сообщалось, что 44-летний житель города утопил двух щенков, а затем, снимая свои действия на видео, заживо распилил третьего.

Позже его задержали: напуганный живодер не смог объяснить причину своего поступка, упомянув лишь, что выпил 8 бутылок водки.

По информации следователя, подозреваемый состоит на учете в психиатрической больнице. Кроме того, в отношении жестокого мужчины проведена соответственная экспертиза, по результатам которой будет принято решение, нуждается ли задержанный в лечении.

В настоящее время подозреваемый отпущен под подписку о невыезде. В случае, если он будет признан вменяемым, ему грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.

Его сожительница привлечена к ответственности не будет. Женщина пыталась уговорить мужчину не топить щенят, а момент расчленения не помнит.