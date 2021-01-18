Мужа-убийцу рязанской журналистки арестовали

Алексей Шепляков, подозреваемый в убийстве супруги, главного редактора портала "Рязань. Лайф", отправлен под арест сроком на два месяца. Соответствующее решение принял Железнодорожный районный суд города.

Следователь Евгений Баканов рассказал, что Алексей признался в убийстве Жанны Шепляковой, сообщает РИА Новости.

Тело журналистки было найдено в пятницу, 15 января. Ей нанесли множество ножевых ранений. Главным подозреваемым является супруг погибшей. Следствие полагает, что причиной случившегося стала семейная ссора.

Убитой было 33 года. Соседи рассказали, что между супругами в последнее время часто бывали конфликты.

У пары есть двое сыновей. В день происшествия Алексей Шепляков отправил их на улицу, после чего схватил нож и нанес Жанне несколько ударов. После случившегося подозреваемый вывез детей к родственникам в Тверь. Мужчина сам явился в полицию с повинной.