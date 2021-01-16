Обнаружен неожиданный источник микропластика

Источник львиной доли микропластика в Арктике вовсе не мусор, как могло бы показаться на первый взгляд. Ученые во главе с Питером Россом из Ассоциации охраны природы в Канаде установили, что главным виновником пластикового загрязнения Северного Ледовитого океана является стирка одежды.

Исследователи собрали пробы морской воды на более чем 70 участках в европейской и североамериканской Арктике, включая Северный полюс. С помощью инфракрасной спектрометрии с преобразованием Фурье удалось выявить средний уровень загрязнения микропластиком, который составил примерно 40 частиц на кубический метр океанской воды. Причем, более 92% из общего числа загрязнителей пришлось на микропластичные волокна, и в основном это был полиэстер.

По мнению исследователей, источник этих частиц – текстиль. Полиэфирные и синтетические волокна отделяются от одежды при стирке. Именно так они попадают сначала в канализацию городов, а затем и в океан. По оценкам экспертов, одна вещь может выделять миллионы волокон во время обычной домашней стирки, а очистные сооружения могут выпускать более 20 миллиардов микроволокон ежегодно. Ученые полагают, что волокна одежды попадают в Северный Ледовитый океан из Атлантического океана, по пути распадаясь на более мелкие частицы.