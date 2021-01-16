Мужчина избил официантку, отказавшую ему в выпивке. Видео

В Сети появились кадры с камеры наблюдения, запечатлевшей момент нападения на сотрудницу кафе, произошедшего в Санкт-Петербурге.

Как сообщают СМИ, 5 января в заведение общепита, расположенное в районе площади Труда, пришел мужчина, потребовавший налить ему водки.

Девушка отказала позднему посетителю, после чего последний набросился на нее и избил руками и ногами. К месту противостояния подоспели коллеги потерпевшей, и агрессор ретировался, после чего официантка подала заявление в полицию. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело о побоях.

К удивлению работников заведения, примерно через неделю после описываемых событий на пороге показался тот самый мужчина. Персонал узнал подозреваемого и тут же вызвал стражей порядка, которые и скрутили дебошира.

Как выяснилось, 44-летний задержанный приехал в Петербург из Смоленска. В настоящее время он нигде не работает и проживает неподалеку от кафе, где и было совершено нападение.