Марию Колесникову оставили под стражей

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова остается под стражей в соответствии с решением суда Партизанского района Минска. Районный суд отказал в удовлетворении ее жалобы, и содержание Колесниковой под стражей продлится до 8 марта. Адвокат Людмила Казак заявила, что завтра обжалует такое решение.

Колесникова была задержана в ночь с 7 на 8 сентября. Ее обвиняют в публичных призывах к захвату власти в Белоруссии, сообщается в тг-канале бывшего кандидата на пост главы государства Виктора Бабарико.

Ранее стало известно, что президент Белоруссии объявил причины, по которым протест против результатов президентских выборов настолько затянулся. Это закрытие границ с республикой из-за ковида – даже со стороны России. Об этом заявил политик заявил в интервью телеведущей Наиле Аскер-заде.