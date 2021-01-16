Мужчина попал под электричку на севере Москвы

Человек попал под колеса электропоезда, следовавшего по маршруту Кубинка – Лобня, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу транспортной полиции.

Известно, что ЧП произошло на станции "Дегунино" Савеловского направления Московской железной дороги.

По предварительной информации, пострадавший выжил и был госпитализирован.

Напомним, что накануне, 15 января, на Савеловском направлении МЖД и линии МЦД-1 произошел сбой в движении поездов.

Причиной стал остановившийся у станции "Лианозово" электропоезд "Иволга". Пути удалось освободить только после того, как вспомогательный состав отбуксировал его в тупик.