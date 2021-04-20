В Петербурге мужчину сбила скоростная электричка

Электропоезд "Ласточка", следующий из Выборга, зацепил 20-летнего молодого человека, который находился около путей. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

О происшествии на Октябрьской железной дороге (ОЖД), которое произошло в районе перегона Шувалово — Ланская вечером, 19 апреля, сообщает "Фонтанка".

Факт происшествия изданию подтвердили в ОЖД. Транспортная полиция сообщила, что сигнал об инциденте поступил в 19:52. По информации правоохранителей, электропоезд, идущий из Выборга, наехал на 20-летнего молодого человека. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.