"Металлург" прервал победную серию "Салавата" в КХЛ

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) магнитогорский "Металлург" на льду домашней арены обыграл уфимскую команду "Салават Юлаев" – 3:2.

У победителей встречи голами отметились Артем Земченок, Николай Прохоркин и Филип Хольм, а у гостей шайбы забросили Маркус Гранлунд и Александр Алексеев.

"Салават Юлаев" прервал серию из трех побед и с 60 очками занимает третье место в Восточной конференции, а "Металлург" в ней же расположился строчкой ниже, имея в активе на один балл меньше. Для "Магнигки" эта победа стала четвертой в последних пяти играх.

В следующем матче турнира магнитогорцы 19 января примут ярославский "Локомотив", а уфимцы в тот же день дома сыграют с череповецкой "Северсталью".