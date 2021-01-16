Нидерланды перехватили партию кокаина в грузе для фирмы из России

Власти Нидерландов сообщают о перехвате нескольких крупных партий наркотиков, обнаруженных во время досмотра грузов в порту Роттердама.

По данным прокуратуры, первым были обнаружены 839 килограммов кокаина, спрятанные в контейнере с двумя ретро-микроавтобусами Volkswagen, прибывшем из Бразилии.

Еще 230 килограмм кокаина вскоре были найдены в емкости с ящиками пива и аргентинскими орехами. Получателем этого груза значится компания в России.

По мнению экспертов, общая стоимость изъятых 1069 килограммов кокаина может достигать 80 миллионов евро.

В государственной прокуратуре Роттердама подчеркнули, что в обоих случаях компании-получатели не имеют отношения к контрабанде, которую пытались ввезти на территорию ЕС вместе с легальными товарами.