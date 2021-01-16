16 января 2021 18:06

Нидерланды перехватили партию кокаина в грузе для фирмы из России

Openbaar Ministerie Rotterdam

Openbaar Ministerie Rotterdam
Соцсети

Openbaar Ministerie Rotterdam

Openbaar Ministerie Rotterdam
Соцсети

Openbaar Ministerie Rotterdam

Openbaar Ministerie Rotterdam
Соцсети

Openbaar Ministerie Rotterdam

Openbaar Ministerie Rotterdam
Соцсети

Openbaar Ministerie Rotterdam
Openbaar Ministerie Rotterdam
Openbaar Ministerie Rotterdam
Openbaar Ministerie Rotterdam

Власти Нидерландов сообщают о перехвате нескольких крупных партий наркотиков, обнаруженных во время досмотра грузов в порту Роттердама.

По данным прокуратуры, первым были обнаружены 839 килограммов кокаина, спрятанные в контейнере с двумя ретро-микроавтобусами Volkswagen, прибывшем из Бразилии.

Еще 230 килограмм кокаина вскоре были найдены в емкости с ящиками пива и аргентинскими орехами. Получателем этого груза значится компания в России.

По мнению экспертов, общая стоимость изъятых 1069 килограммов кокаина может достигать 80 миллионов евро.

В государственной прокуратуре Роттердама подчеркнули, что в обоих случаях компании-получатели не имеют отношения к контрабанде, которую пытались ввезти на территорию ЕС вместе с легальными товарами.

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