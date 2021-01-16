"Витязь" переиграл "Сочи" благодаря шайбе Даугавиньша в овертайме

Хоккеисты "Витязя" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) обыграли на выезде "Сочи" в овертайме – 2:1. Для черноморской команды это поражение стало шестым кряду.

У победителей голами отметились Александр Дергачев (54-я минута) и Каспарс Даугавиньш (24-я секунда ОТ), а у хозяев льда единственную шайбу забросил Сергей Шмелев (8).

"Витязь" одержал третью победу в последних пяти играх и с 47 очками занимает девятое место в Западной конференции, а "Сочи" в ней же расположился строчкой ниже, имея в активе 31 балл.