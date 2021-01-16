Российские гандболисты вышли в основной раунд чемпионата мира

В матче группового этапа чемпионата мира по гандболу сборная России в Александрии обыграла национальную команду Словении со счетом 31:25. Соревнования проходят в Египте и завершатся 31 января.

Самыми результативными в составе российской команды стали Дмитрий Киселев, Игорь Сорока и Сергей Марк Косоротов, забившие по шесть мячей.

В первом матче турнира россияне сыграли вничью с белорусами (32:32). Таким образом, после двух игр подопечные Велимира Петковича гарантировали себе участие в основном раунде.

В заключительной встрече группового этапа сборной России 18 января будет противостоять Южная Корея.