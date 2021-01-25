Российские гандболисты не сумели выйти в четвертьфинал чемпионата мира

В заключительном матче группового этапа чемпионата мира по гандболу сборная России проиграла национальной команде Швеции – 20:34. Турнир проходит в Египте и завершится 31 января.

Самым результативным в составе российской команды стал Александр Котов, в его активе пять мячей. По три раза отличились Денис Васильев и Павел Андреев.

Сборная России с пятью очками заняла четвертое место в группе 4 и завершила выступление на турнире. В плей-офф вышли Швеция (8 очков) и Египет (7), занявшие в группе первое и второе место соответственно.

Напомним, в предварительном раунде чемпионата мира россияне сыграли вничью с белорусами (32:32), переиграли Словению (31:25), Южную Корею (30:26), а затем в основном раунде уступили Египту (23:28) и обыграли Северную Македонию (32:20).