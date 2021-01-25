Петкович: некоторые из гандболистов в сборную приглашаться больше не будут

Главный тренер сборной России по гандболу Велимир Петкович высказался о выступлении своих подопечных на чемпионате мира в Египте. Россияне не сумели пробиться в четвертьфинал турнира.

"Если говорить о физической составляющей, то, к сожалению, мы пока просто не можем тянуть длинные турниры. Шведы нам очень хорошо показали, что такое современный гандбол на высоких скоростях, – приводит слова Петковича handballfast.com. – Шесть игр за десять дней оказались для нас неподъемной нагрузкой и в физическом, и в эмоциональном плане".

По словам Петковича, он не тот тренер, который в неудачах будет винить спортсменов, но несмотря на это в команде нужно будет многое поменять:

"Да, некоторые из игроков в сборную приглашаться больше не будут. Думаю, они сами чувствуют, кто это. В то же время команда показала: мы можем играть на самом высоком уровне", – подытожил наставник сборной.

Напомним, Сборная России с пятью очками заняла четвертое место в группе 4 и завершила выступление на турнире. В плей-офф вышли Швеция (8 очков) и Египет (7), занявшие в группе первое и второе место соответственно.

В предварительном раунде чемпионата мира россияне сыграли вничью с белорусами (32:32), переиграли Словению (31:25), Южную Корею (30:26), а затем в основном раунде уступили Египту (23:28) и Швеции (20:34), а также обыграли Северную Македонию (32:20).