Российские гандболистки нанесли поражение команде Северной Македонии

Мужская сборная России по гандболу провела очередной матч на проходящем в Египте чемпионате мира. Наша команда нанесла поражение сборной Северной Македонии со счетом 32:20.

Россияне уверенно контролировали ход встречи. Выиграв первый тайм со счетом 19:9, сборная России одержала победу со счетом 32:20. Самым результативным в нашей команде стал Игорь Сорока, забросивший шесть мячей.

Сборная России набрала 5 очков и занимает второе место. Следующий матч россияне проведут с лидером группы сборной Швеции, у которой тоже 5 очков и матч в запасе. По 4 очка у команд Египта Словении. 2 очка у сборной Белоруссии. Македонцы проиграли во всех встречах. В четвертьфинал выйдут команды, занявшие первое и второе места в группе.