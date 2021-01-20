Гандбол. Россияне на чемпионате мира проиграли Египту

Сборная России по гандболу с поражения начала второй групповой этап чемпионата мира среди мужских команд, который проходит в Египте. Наши играли с хозяевами первенства и победа почти гарантировала нашим участие в четвертьфинале, но, к сожалению, победили египтяне – 28:23.

Игра сразу же пошла с перевесом хозяев, сильнейшей команды Африки. При этом египтянам явно "помогали" арбитры из Чехии, которые только в первом тайме трижды удаляли наших гандболистов, в то время как нарушения хозяев судили куда как более лояльно. В итоге уже после первой половины игры наши проигрывали (8:15) и так и не сумели догнать соперника во втором тайме.