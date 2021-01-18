Чемпионат мира по гандболу досрочно лишился одной сборной

Международная федерация гандбола получила уведомление от сборной Кабо-Верде о снятии команды с проходящего в Египте чемпионата мира. Причиной своего решения в сборной назвали угрозу распространения коронавируса, повлиявшего на кадровую ситуации в команде.

Вспышка ковида не позволяет тренерскому штабу сборной Кабо-Верде иметь полноценную заявку на матчи, сообщает сообщает официальный сайт IHF. На каждый матч в списке команд должно находиться минимум 10 человек, включая вратаря. Но у команды из Африки уже нет и такого количества.

Ближайшим соперником Кабо-Верде на чемпионате мира должна была стать команда Уругвая. Теперь после снятия африканской команды уругвайцам будет засчитана техническая победа со счетом 10:0.

Таким образом, этот "технарь" станет вторым для Кабо-Верде на турнире. Ранее аналогичный результат был записан Германии, матч против которой также не был сыгран. Единственный сыгранный матч гандболисты Кабо-Верде проиграл Венгрии (27:34).