Крупное ДТП в Ленобласти: 1 погибший, 3 пострадавших

В Ленинградской области в результате столкновения сразу четырех автомобилей погиб человек, еще трое пострадали. Инцидент произошел в субботу, 16 января, вечером.

По данным представителей правоохранительных органов, на автодороге Кириши – Будогощь – Смолино автомобиль Volkswagen выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с тремя следовавшими во встречном направлении машинами, передает ТАСС. В результате ДТП водитель автомашины Volkswagen погиб на месте, его пассажир был госпитализирован в тяжелом состоянии. Еще двое пострадавших получили травмы средней степени тяжести.