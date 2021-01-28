Трагическая авария четырех грузовиков произошла под Питером

Столкновение многотонных машин произошло вечером, 27 января в Ленинградской области на 386 километре трассы А-114. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию учреждения "Упрдор Северо-Запад", которое обслуживает дорогу.

Водитель автоцистерны погиб на месте, еще один человек получил серьезные травмы. Из-за массового ДТП федеральную трассу перекрыли. Для автомобилистов был организован объезд через ближайшие населенные пункты.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. По предварительной информации, дорожные условия не могли стать причиной аварии.