Следком опубликовал подробности избиения педофила до смерти

Следственные органы Башкирии разъяснили некоторые детали дела автомеханика из Уфы Владимира Санкина, который получил восемь лет колонии за избиение до смерти мужчины, подозреваемого в педофилии. Дело получило широкий общественный резонанс, в связи с чем следователи вынуждены были дать комментарий.

Так, следователи заявили на своей странице в Instagram, что двум подросткам, к которым приставал возможный насильник, опасность не угрожала, поскольку он не совершал "каких-либо активных действий", а дети смогли убежать от мужчины – он "не удерживал их и не угрожал им", не преследовал.

Санкин же, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сильно избил подозреваемого в педофилии: "нанес ему множественные удары руками и ногами, а также штакетником по голове и другим частям тела". Избиение остановили только прибывшие на место полицейские.

Кроме того, Санкин более четырех часов удерживал мужчину на улице, несмотря на то, что был мороз, подозреваемый был в домашней одежде и не мог подняться на ноги из-за полученных травм. В результате 54-летний предполагаемый педофил скончался в машине скорой помощи. Следователи добавили, что у него не было с собой оружия, которым он мог угрожать людям.

По данным следствия, Санкин также забрал из кармана мужчины 1,5 тысячи рублей, передал подросткам 500 рублей, а остальное присвоил.

Инцидент с возможным педофилом случился 30 января прошлого года в Уфе. Санкина судили с участием присяжных заседателей. Они признали его виновным и просили о снисхождении при назначении наказания, но Калининский районный суд Уфы назначил ему наказание в виде восьми лишения свободы в колонии строгого режима, пишет РИА Новости.