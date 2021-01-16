Герой или убийца: срок за спасение детей от педофила

Герой, спасший детей от педофила, или преступник, убивший человека? Пожалуй, этот вопрос на уходящей неделе задавал себе каждый, кто слышал о приговоре автомеханику из Уфы. Владимиру Санкину дали 8 лет колонии за то, что он случайно нанес смертельные травмы возможному насильнику двух подростков. Многие назвали судебное решение слишком суровым – мол, теперь люди станут задумываться, стоит ли бросаться на защиту попавших в беду. Всегда ли нормы Уголовного кодекса совпадают с нормами человеческими?

У стен уфимского изолятора номер 1 Полина Наумова – гражданская жена осужденного Владимира Санкина. Его история прогремела на всю страну. Автомеханик Владимир Санкин получил 8 лет колонии за то, что до смерти забил педофила, который приставал к детям.

Сейчас Санкин в СИЗО. Супруга принесла Владимиру передачу – домашнюю еду. Женщина признается: устала от такого внимания прессы. На ходу задаем пару вопросов о том, как семья жила, пока шло следствие.

- Друзья деньгами помогали. Получается, он же без работы остался. Он весь поседел, реально весь поседел.

- Для вас он герой?

- Был, есть и будет. Идешь, и когда ребенок выбегает и просит о помощи – тут же невозможно не откликнуться.

Владимир Санкин и его семья проживали в двухэтажном деревянном бараке на окраине Уфы. Здесь еще никогда не было так много съемочных групп. Соседи Санкина вспоминают: Владимир вырос на их глазах.

"Этот Санкин всегда был вежливый мальчишка, Володька, всегда какой-то приветливый. Вот здесь дом горел года два тому назад – кто первый прибежал? Санкин Эдик, Решетников, спасали всех, помогали. Всегда отзывчивый был мальчишка, вот за что ему такой срок?" – недоумевает соседка Владимира Санкина Надежда Репина.

Приговор по делу Санкина шокировал местных жителей, да и сам Владимир слушал его, опираясь на стол и опустив голову. На скамью подсудимых он попал после жуткой истории, которая произошла в январе прошлого года. Вот кадры, снятые тогда: на снегу в крови едва живой мужчина. Это 54-летний Владимир Зайцев. Рядом с ним пытается встать Санкин. За кадром полицейские просят вызвать скорую помощь.

- Педофила поймали, вот здесь детская площадка. Ложись, говорю!

Владимир Санкин тогда рассказал, что пришел на помощь двум подросткам, на которых напал тот самый Зайцев. Позже слова подтвердили сами дети. В подъезде они якобы наткнулись на мужчину, который пообещал им угощение и позвал в свою квартиру.

- Он зашел в свою комнату – типа сейчас что-нибудь вынесу. Вышел – в руках у него ничего не было! Снял свои штаны и сказал нам: раздевайтесь, снимайте трусы.

Одному из подростков удалось убежать. На улице он бросился к первому попавшемуся прохожему – Владимиру Санкину. Тот вытащил Зайцева на улицу, завязалась драка. Потасовку остановила полиция. Приехавшая скорая увезла Зайцева в больницу, но по дороге он скончался. Санкин оформил явку с повинной и заявил, что не хотел убивать человека – просто пришел на помощь детям.

Это место преступления, именно здесь Санкин избивал Зайцева. Судя по материалам суда, это не был стремительный конфликт. Указано время события: с девяти часов вечера до половины третьего ночи.

В ходе разбирательств было много противоречивых версий. Следователи не раз проверяли показания подростков. Непонятно было, как именно они оказались в нехорошей квартире. И правда ли, что Санкин вырвал из рук педофила беззащитных детей?

"Подростки, которые находились в квартире, говорили, что дали первоначальные неправдивые показания из-за давления со стороны знакомых и друзей Санкина. Но впоследствии они признались, что беспрепятственно покинули квартиру. Санкин в квартиру не заходил", – говорит старший помощник прокурора Калининского района города Уфы Марина Абашкина.

Но один, самый важный факт был установлен точно. Погибший Владимир Зайцев действительно был педофилом. Он отсидел 11 лет за сексуальное насилие над мальчиком. Поговаривают, что это был его собственный сын.

Несложно догадаться, для чего в этот раз Зайцев заманил подростков в свою квартиру. Картина для многих была ясна: Санкин хоть и убил человека, но сделал это, защищая детей. Решение о домашнем аресте люди встретили аплодисментами.

Санкина защищали несколько адвокатов. Переквалифицировать дело на самооборону не удалось, но и за убийство привлечь его было нельзя. Окончательное обвинение предъявили по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть". Несмотря на то, что для многих Владимир Санкин давно превратился из преступника в героя, присяжные признали его виновным.

Приговор судьи – 8 лет колонии строгого режима и арест в зале суда. Решение удивило, пожалуй, даже конвоиров. Они не сразу надели на мужчину наручники – дали попрощаться с женой и с матерью.

Громкий приговор вызвал волну непонимания. Маститые адвокаты, депутаты и простые жители Уфы требуют пересмотреть решение суда.

"Представьте на минуту, как бы вы поступили, если бы речь шла о ваших детях", – говорит депутат Государственной думы РФ Александр Ярошук.

"Я считаю, что Владимир Санкин – герой. Его не наказывать нужно, а награждать. Такими приговорами, как, например, восемь лет, они вызвали шок. Мы, по сути, призываем проходить мимо беды, когда пытаются изнасиловать детей. Надо понимать, что погибший уже был судим за педофилию, отсидел восемь лет. И сейчас, когда Санкин по сути спас детей из его рук, он сам оказывается в тюрьме", – говорит адвокат Владимира Санкина Шота Горгадзе.

После приговора Владимиру Санкину многие вспомнили историю из Санкт-Петербурга. В 2008 году боксер Александр Кузнецов получил срок за то, что тоже спас от педофила своего 8-летнего сына. Спортсмен обнаружил его практически без сознания в одной из парадных.

"Сын Миша, 8 лет, голый лежит. И на нем мужчина со спущенными штанами", – вспоминает Кузнецов.

В ярости Александр нанес педофилу несколько ударов, от которых тот позже скончался. Суд тогда посчитал, что Кузнецов превысил границы, допустимые при самообороне, и назначил 2,5 года колонии строгого режима. Отсидев большую часть срока, боксер освободился условно-досрочно. Сейчас его бывший адвокат недоумевает, почему Владимиру Санкину из Уфы вынесли столь суровое наказание.

Адвокаты Владимира Санкина уже готовят апелляцию. Родственники осужденного говорят, что готовы идти до конца, чтобы восстановить справедливость.

"Когда женщину хотели изнасиловать, тоже он спас. Я своим сыном горжусь, пусть хоть что говорят!" – говорит мать Владимира Галина Санкина.

Судя по всему, ставить точку в громком деле еще очень рано. На время судебных разбирательств Владимир Санкин останется в следственном изоляторе. Его супруга Полина собирается приходить к стенам СИЗО каждый день, чтобы поддержать своего мужа. Для нее он, несмотря ни на что, останется героем.